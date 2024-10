Recorrido por Playa Hermosa y llamado a organizarse

Hoy continué mi recorrido por Playa Hermosa, en la comuna de Pichilemu, acercándome a completar la visita de cada rincón de nuestra ciudad. Quedan muy pocos sectores urbanos que aún no he recorrido, y pronto habré llevado mi mensaje y mi campaña a todo Pichilemu.

Pero la provincia Cardenal Caro no es solo Pichilemu, y así lo he demostrado a lo largo de mi campaña, recorriendo cada comuna de nuestra querida provincia. Agradezco a los vecinos de Playa Hermosa, quienes me han manifestado sus preocupaciones por necesidades importantes como el alcantarillado, la electrificación y la mejora de caminos. Estaré con ustedes en lo que necesiten, porque Playa Hermosa, así como todos los sectores, merece un futuro mejor.

Con una comunidad empoderada, trabajando codo a codo, podemos lograr mucho más. Mi compromiso es estar siempre con ustedes, buscando el progreso y desarrollo que todos anhelamos. Pero es impetuoso que la comunidad se organice, no podemos quedarnos mirándonos los ombligos sentados frente al mar, impávidos. No, hay que movilizarnos por el progreso de nuestras comunas y de nuestros sectores. He querido transmitir ese sentimiento y ese espíritu a nuestros vecinos.

Por otra parte, en esta campaña, hemos visto llamados a votar por candidatos solo por su género o porque son de una comuna en particular. Hoy quiero invitar a todos los votantes a ir más allá. Votemos por quienes realmente conocen el territorio, quienes entienden las necesidades y aspiraciones de nuestras comunidades, y tienen las capacidades para representarlas. El Consejo Regional no es un juego. No da lo mismo quién nos represente.

¿Nos vamos a conformar con un 6.48% o vamos a luchar juntos para atraer más recursos para nuestra provincia? Y ojo, que el 6.48% corresponde al período 2021-2024. Si lo acotamos al período de los actuales consejeros regionales, se reduce a un mísero 5.94%, y con una inversión que que cada año desde 2022 fue menor para nuestra provincia. ¡Que no te engañen quienes hoy pretenden adornar su incapacidad con besitos, saluditos y flores!

Este 26 y 27 de octubre, vota M-103, vota Diego Grez para consejero regional de Cardenal Caro y traigamos efectivamente los recursos que necesitamos y que merecemos. Basta de chambonadas.