Rengo, la tierra de mis antepasados

­čî┐ Hace unos d├şas recorr├ş las calles de Rengo, el lugar de donde eran oriundos mis antepasados, en particular de una localidad llamada La Isla. En la hist├│rica Iglesia Parroquial de Rengo, que a├║n guarda el eco de su pasado, mi trastatarabuelo Juan Jos├ę Ca├▒ete y Isidora Mu├▒oz Pereyra se casaron el 11 de octubre de 1828, cuando a├║n el pueblo se llamaba R├şo Claro. Aquel r├şo que daba nombre al pueblo tambi├ęn fue el testigo y protagonista de sus vidas.

Junto a mi madre y mi hermana Alicia, recorrimos La Isla, Lo de Lobo, Chanqueahue y Popeta. Cada rinc├│n nos hablaba de un pasado vibrante, de estampas colchag├╝inas que a├║n se sienten vivas en sus antiguas fachadas y paisajes rurales. Rengo, que fue parte de la provincia de Colchagua hasta 1934, comparte esa esencia que tanto conocemos en nuestra tierra. Su misticismo y ruralidad nos trasladan a otras localidades colchag├╝inas, tejidas con las mismas historias de esfuerzo.

Pienso en mi tatarabuelo Pedro Ca├▒ete Mu├▒oz, quien en 1886 dej├│ La Isla para asentarse en otra isla, la Isla de Y├íquil en Santa Cruz, donde naci├│ mi bisabuelo Juan de Dios Ca├▒ete Moraga. Y en Juan Jos├ę Ca├▒ete, quien vivi├│ hasta los 120 a├▒os en Pedernales, Santa Cruz.

Este viaje era una deuda pendiente, y me siento profundamente feliz de haberla saldado. Rengo me record├│ que nuestras ra├şces no solo son memorias, sino caminos que seguimos recorriendo.