Diego, el periodista

“Es contradictorio que se excluya a toda una provincia en la constitución de la futura universidad, cuando esta, precisamente busca combatir el centralismo. ¿Cómo se puede combatir este mal si se excluye a toda una provincia de la constitución de la futura universidad? ¿Quién representará los intereses y aspiraciones de esta tierra?” – “¿Y Cardenal Caro?” 14 julio 2014

«Me llamo Diego Grez, tengo diez años, estudio en el colegio Charly’s School y cuando grande quiero ser periodista». Así comenzaba un video del año 2004, cuando descubrí la que sería una de mis grandes pasiones. El 6 de diciembre de 2004, con una grabadora de cassette en mano, asistí a la pista municipal para presenciar la instalación del Concejo Municipal de Pichilemu. Fue allí donde entrevisté a las nuevas autoridades, marcando el inicio de mi camino en el periodismo, una carrera que se ha centrado en dar voz a los temas que aquejan a nuestra provincia Cardenal Caro.

Desde mi primer artículo documentando la visita de la presidenta Michelle Bachelet a Pichilemu en 2010, hasta artículos de opinión que han resonado nacionalmente, como «¿Educación gratuita?» en 2011, he manifestado los anhelos de descentralización y progreso local, enfocándome en los desafíos y oportunidades de la provincia Cardenal Caro. Escribir sobre los problemas derivados del centralismo estatal y la postergación de nuestra provincia me permitió levantar una voz que muchas veces no se escuchaba pero que resuena permanentemente.

Uno de mis primeros artículos de opinión, «El problema de la regionalización» (junio de 2012), planteó la ineficacia de los sistemas de división territorial y la necesidad urgente de descentralizar el poder para permitir un desarrollo equitativo en todas las regiones del país. Desde entonces, he continuado enfocándome en estos temas, y también en asuntos locales, como la preservación del patrimonio y la identidad cultural de las comunas que integran nuestra provincia, temas que son fundamentales.

Mi interés por la historia local me llevó a fundar el portal Memoria Pichilemina en 2013, un esfuerzo por resguardar y difundir la rica cultura de nuestra comuna desde un sentido patrimonial. En 2014, di un paso más allá y fundé El Marino, un periódico digital que ha servido como una ventana al mundo para nuestra región. A través de El Marino, hemos podido informar sobre noticias locales, denuncias ciudadanas y proyectos comunitarios que impactan directamente en la vida de todos nosotros. Este medio ha sido más que una fuente de información: se ha convertido en un espacio para el diálogo constructivo.

Además de reportar noticias, siempre me ha apasionado compartir opiniones y reflexiones sobre cómo podemos mejorar nuestra provincia. A lo largo de los años, he colaborado con diversos medios, desde El Expreso de la Costa hasta El Cóndor de Santa Cruz, contribuyendo con análisis críticos y propuestas constructivas. He buscado resaltar tanto nuestros desafíos como nuestras fortalezas, por ejemplo, sobre la necesidad de mejorar nuestros servicios públicos, el combate a la corrupción, el fomento del turismo y la preservación de nuestro patrimonio cultural y natural.

Mi labor en el periodismo no es solo una profesión: es una vocación que me permite estar cerca de ustedes, escuchar sus historias y luchar por un futuro mejor para Cardenal Caro. Hoy, como candidato a consejero regional, quiero seguir siendo esa voz que ustedes puedan contar para defender nuestros intereses, hablar de nuestros sueños anhelos, y poder construir juntos una región más justa y próspera para todos. Esto implica luchar por una mayor descentralización, asegurar que los recursos lleguen a donde más se necesitan y promover políticas que fomenten el desarrollo sostenible y equitativo.

Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando incansablemente por los intereses de nuestra provincia. Es hora de romper con el centralismo que nos ha postergado durante demasiado tiempo y trabajar por un desarrollo inclusivo y sostenible en Cardenal Caro. Sé que el camino no será fácil, pero estoy convencido de que juntos podemos lograr grandes cosas. Con su apoyo y confianza, podemos construir un futuro donde nuestras voces sean escuchadas y nuestros sueños se hagan realidad. ¡Juntos podemos lograr grandes cosas!

Este 26 y 27 de octubre, te invito a votar por quienes están comprometidos con nuestra tierra. Vota Diego Grez para consejero regional y sigamos construyendo juntos un futuro donde nuestras voces sean escuchadas y nuestras comunas tengan el desarrollo que merecen. ¡Por ti, por mí, por Cardenal Caro!