¡Seguimos!

A lo largo de la campaña, más de una vez, en especial recorriendo los sectores rurales, me encontré con personas que me decían: “¿Y quién es usted? ¡Jamás lo había visto!” Entiendo esa desconfianza, producto de años de promesas incumplidas y de personajes que se aparecen solo en época de elecciones.

A quienes expresaron esa desconfianza, les respondí con toda sinceridad. No fui a pedir su apoyo solo para obtener un cargo, sino porque mi único compromiso es trabajar por mi comunidad, como lo he hecho durante años a través de mi trabajo periodístico, mis investigaciones y los libros que he escrito. Escuché una y otra vez frases como “estamos cansados de los corruptos, son todos iguales.” Les dije que la única manera de demostrar que no soy como ellos es que me den la oportunidad.

Recorrí con dedicación un gran número de localidades, toqué muchas puertas y escuché sus preocupaciones. Mi compromiso no se acaba con una elección. La realidad es clara: cada año recibimos menos recursos y, lamentablemente, el centralismo y la falta de inversión nos siguen afectando a todos. Por eso, en los próximos años estaré más activo y vigilante que nunca, fiscalizando cada paso de nuestras autoridades para asegurar que nuestra provincia reciba lo que merece.

¿“Vamos por más”? Más allá de un eslogan, estaremos presentes, siempre defendiendo los intereses de Cardenal Caro. Gracias a cada uno de ustedes por su confianza y sus palabras. Seguiremos adelante, con más fuerza, compromiso y, sobre todo, con la voluntad de lograr un cambio real para nuestra provincia.

¡POR TI, POR MÍ, POR CARDENAL CARO!