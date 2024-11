Respuesta a los ataques bajos de la consejera Monroy

Me veo en la obligación de responder a los ataques bajos y cobardes de la consejera Tamara Monroy, quien ha tomado un comentario hecho por mi madre para desatar una serie de insultos y ataques en contra suya y en contra mía.

Mi mamá no es figura pública, no tiene miles de seguidores en RRSS como tú ni una horda de personas que la defiendan en redes. Solo expresó una opinión, en privado, y tú la expusiste como un arma política. «Les dejo un rato este post», dijiste con el único fin de desatar los ataques. ¿Te da gusto que la insulten? ¿Te da gusto exponer a una mujer mayor a la burla y el desprecio porque no comulga con tus ideas?

Esa «señora» (el entrecomillado es suyo) a quien atacas es mi MADRE, y la funas no por tu «sanidad mental», sino porque tiene convicciones políticas que no coinciden con las tuyas. Nada más.

Nunca hablé mal de la ex candidata en campaña, a pesar de los motivos de sobra que hay. Su desempeño, como lo muestra en redes sociales, puede parecer intachable, pero en los hechos, su gestión ha dejado mucho que desear. Cada año, la provincia Cardenal Caro recibe menos recursos. Y esto no es opinión, es un hecho.

En actos de campaña ella hablaba con altanería y con burla del «candidatito de los flyers», mientras sembraba cizaña en su programa radial diciendo que uno no informaba cuál es la función del consejero regional, cuando de hecho, antes de presentarme incluso, hablaba de qué hacía un consejero regional y cuáles son sus funciones.

La escuché quejarse de los «mil y tantos votos» que sacaron otros candidatos (en tono fanfarrón y como si fueran despreciables). ¿De verdad piensas que esos votos eran tuyos por derecho? La UDI duplicó tus votos, y eso solo demuestra que tu «liderazgo» no convoca como tú crees. A muchos tampoco. Si no ganaste, no fue por culpa de los «mil y tantos votos» de los demás candidatos.

Aún no dices nada del sumario por acoso de tu amigo alcalde, silencio total. ¿Es ese el feminismo que promueves? Atacas a una mujer mayor porque sus ideas no coinciden con las tuyas, ¿y luego buscas ser diputada? ¿Así es como quiere representar a Chile el Frente Amplio? Espero que el partido esté a la altura de sus principios.